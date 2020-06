Gert en DJ Sam geven dj-feestjes voor rusthuisbewoners: “Vooral Nederlandstalige meezingers en klassiekers, zodat ze een dansje kunnen placeren” Sander Bral

01 juni 2020

17u33 38 Zandhoven Na concerten, theater en poëzie zijn er nu ook dj-sets om bewoners van rusthuizen op te beuren tijdens de lockdown. GML Events uit Schilde en vaste waarde DJ Sam reizen de ruime omgeving rond om feestjes te geven voor de oudjes. Maandagnamiddag hield het duo halt in Zorgcentrum Hooidonk in Zandhoven. “Want de goesting om feestjes te organiseren verdwijnt natuurlijk niet.”



Het initiatief komt van Gert Michels (26) uit Schilde, die drie jaar geleden naast zijn job als buschauffeur voor De Lijn zijn eigen bedrijfje startte in verhuur van licht- en geluidstechnieken en totaalevenementen. “Het is altijd al mijn hobby geweest, sinds mijn twaalf jaar ben ik al bezig met licht en geluid”, zegt Gert. “Een aantal jaar geleden heeft mijn partner dan voor mij beslist om er ook professioneel iets mee te doen, omdat ik er - dat vond zij toch - geen afstand van kon nemen”, lacht Gert. “Het is maar een klein bedrijfje voor trouwfeesten, verjaardagsfeestjes en fuiven. We weten ons er goed mee bezig te houden.”

Goesting

“Door corona liggen alle normale activiteiten van GML Events uiteraard stil. Samen met mijn vaste deejay Sam zijn we dan beginnen kijken wat we wel nog konden doen, want de goesting om evenementen te blijven organiseren, verdwijnt natuurlijk niet zomaar. We kwamen al snel op het idee om een toer te doen langs rusthuizen, om de mensen daar, die nog amper of geen bezoek meer kunnen krijgen, een hart onder de riem te steken.”

Gert en DJ Sam passeerden met hun mobiel feestje eerder al in onder andere woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen in Malle, psychiatrisch centrum Bethanië in Zoersel en woonhuis Pegode in Schilde voor mensen met een beperking. Hun pijlen zijn momenteel gericht op een revalidatiecentrum in Antwerpen, en maandag deed het duo dus Zorgverblijf Hooidonk in Zandhoven aan.

“De bewoners waren enthousiast en ook de aanwezige vrijwilligers waren erg tevreden”, zegt Gert. “De directie wil ons graag laten terugkomen, dus ik spreek zeker van een succes.”

Stiel

“Sam past zijn set natuurlijk aan aan de locatie”, benadrukt Gert. “Hij gaat natuurlijk niet in een rusthuis muziek opleggen alsof hij op het hoofdpodium van Tomorrowland staat. Hoewel hij nog maar 25 jaar is, zit hij al 13 jaar in het dj-vak. Hij leerde de stiel van zijn vader. Mensen vragen specifiek naar hem als ze een productie huren bij ons. Hij maakt van eender welk feest tot een topper.”

“In Zandhoven bijvoorbeeld waren dat dan vooral Nederlandstalige nummers of klassiekers die de bewoners nog kennen van vroeger, zodat ze kunnen meezingen of eventueel zelfs een dansje placeren. Bij Pegode in Schilde vroegen ze dan weer specifiek naar een mix, met ook moderne en elektronische dansmuziek. Het is leuk dat we een beetje kunnen afwisselen. Hopelijk blijven de vragen toestromen en kunnen we hier nog de hele zomer mee door.”