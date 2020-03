Genieten van live optredens... vanachter je computer: Zandhoven organiseert ‘Café Quarantaine’ Annelin Marien

26 maart 2020

13u04 0 Zandhoven Nu alle cafés gesloten zijn, wil Zandhovense schepen van Jeugd Jelle Lauwereys (CD&V) met de Facebookgroep ‘Café Quarantaine’ er toch voor zorgen dat inwoners vanuit hun kot op café kunnen gaan. Zandhovens muzikaal talent zal er tijdens livesessies optredens geven: Jonas Meukens, bekend van X!NK, zal alvast de spits afbijten.

In het online café kunnen lokale bands, solo-artiesten of dj’s vanuit hun eigen kot optreden in de Facebookgroep ‘Café Quarantaine’ voor de inwoners van Groot-Zandhoven en omstreken. Het idee komt van Jelle Lauwereys, mede-beheerder van de Facebookpagina ‘Livemuziek Groot-Zandhoven’ en schepen van Jeugd.

Livestream

De Facebookgroep ‘Livemuziek Groot-Zandhoven’ bestaat al langer als promotie voor evenementen en concerten in de gemeente, maar vanaf nu wordt het ook de place to be voor het online café. “Het is de bedoeling om bij onze inwoners verveling tegen te gaan, en langs de andere kant onze lokale artiesten de kans te geven toch nog te kunnen optreden, zodat ze niet vergeten worden”, aldus Lauwereys. “Bands of artiesten kunnen een volledig optreden livestreamen, en zo genieten de mensen thuis van een uurtje live muziek.”

Er staat al een eerste grote naam op de line-up van Café Quarantaine: Jonas Meukens uit Pulle, bekend van X!NK, Get Off My Shoes en Wonderzeeër. De datum voor zijn optreden moet nog worden bepaald. Ook jazzduo Luna The Music zal een optreden geven, en DJ Metal Ace uit Pulderbos maakt ook een setje klaar. Artiesten uit de buurt die zich geroepen voelen, kunnen een chatbericht sturen in de Facebookgroep.