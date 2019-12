Gemeenteraad gunt zichzelf loonsverhoging: presentiegeld vooraan 200 euro in plaats van 175 Annelin Marien

20 december 2019

15u24 0 Zandhoven Donderdag is op de gemeenteraad van Zandhoven beslist dat gemeenteraadsleden vanaf 1 januari 200 euro per gemeenteraad krijgen als presentiegeld. Tot nog toe was dat 175 euro. De oppositie vindt die verhoging in tijden van besparing moeilijk te verklaren.

Het presentiegeld voor gemeenteraadsleden was jarenlang 175 euro, maar dat wordt vanaf 1 januari verhoogd naar 200 euro. “We zitten nog ver onder het maximum dat we als presentiegeld mogen geven”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Als we vergelijken met veel naburige gemeenten, zaten we met die 175 euro vrij laag. We hebben uit respect voor de gemeenteraadsleden het presentiegeld verhoogd, want als zij hun werk goed willen doen, moeten ze er wel wat werk insteken. Ikzelf als burgemeester en de schepenen krijgen trouwens sowieso geen presentiegeld, dat is alleen voor andere gemeenteraadsleden.”

Tom Van Bergen van N-VA Zandhoven vindt dit een vreemde beslissing. “In tijden van besparingen valt dit toch moeilijk te verklaren. Zeker als we zien dat het Vlaams Parlement overeengekomen is om 6 procent te besparen op de werkingskosten én op de dotaties voor de partijen. Het wordt des te schrijnender als we opnieuw moeten vaststellen dat de subsidies voor sport-, jeugd- en alle andere Zandhovense verenigingen ongewijzigd blijven.”