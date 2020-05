Gemeentehuis heropent op 18 mei Annelin Marien

15 mei 2020

14u02 1 Zandhoven Op 18 mei, exact twee maanden na de sluiting op 18 maart, kunnen de loketten van het gemeentehuis in Zandhoven weer openen. Er komen plexischermen en er is enkelrichting aan de in- en uitgang.

Vanaf 18 maart 2020 sloten de loketten van het gemeentehuis voor niet-dringende zaken vanwege het coronavirus. Burgers konden de gemeentediensten wel bereiken via telefoon en mail. Nu de maatregelen steeds versoepelen, kan het gemeentehuis heropenen. Vanaf 18 mei kan je opnieuw voor niet-dringende zaken bij de loketten terecht, op afspraak tijdens de normale openingsuren.

Om de veiligheid te kunnen garanderen, zijn er enkele maatregelen getroffen. Zo dient iedereen bij aankomst zijn handen te ontsmetten. Daarbij mogen er maximaal drie personen in de inkomhal staan. Er werden plexischermen voorzien op alle diensten om zowel de burgers als het personeel te beschermen en contactloos betalen is ook mogelijk. Verder is er een aparte in- en uitgang om elkaar niet te kruisen.