Gemeente Zandhoven legt 300.000 euro bij voor nieuw lokaal van Chiro Massenhoven Annelin Marien

25 februari 2020

13u08 0 Zandhoven Dat de Chiro van Massenhoven droomt van nieuwe lokalen, is al even geen geheim meer. Het huidige gebouw uit de jaren ‘80 is dringend aan vervanging toe. De nieuwbouw wordt geraamd op 475.000 euro, de gemeente gaat daarvan 300.000 euro bijleggen.

Nu dat de gemeente de grond heeft gekocht waarop het lokaal staat, het gebied wijzigde naar recreatiegebied en in oktober een vergunning voor de bouw werd gegeven, worden de plannen voor nieuwe lokalen van Chiro Massenhoven alsmaar concreter. Het volledige kostenplaatje wordt geraamd op 475.000 euro, Chiro Massenhoven zelf kan met de hulp van sponsors, hun stenenverkoop en de hulp op het Bal van de Burgemeester 175.000 euro bijdragen. Dan schiet nog 300.000 euro over, iets wat de gemeente zelf wil bijleggen.

“We hebben eerst geprobeerd om te onderhandelen met het bisdom, omdat de Chiro toch een parochiale vereniging is, maar helaas: zij willen niet meer investeren in nieuwe gebouwen. We hebben nu als gemeente beslist om die 300.000 euro zelf te investeren, omdat we jeugdwerking heel belangrijk vinden en gegarandeerd moet blijven”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V). De gemeente stelt voor dat Chiro Massenhoven een kleine terugbetaling van 10% terugbetaalt in de vorm van een tienjarige afbetaling.

Nu alles is goedgekeurd op de gemeenteraad, kan de bouw van de lokalen beginnen. Chiro Massenhoven hoopt dat het nieuwe gebouw volgend jaar klaar is. Tijdens de werken zal de Chirowerking in een tent plaatsvinden, op een nog nader te bepalen plek in de gemeente.