Gemeente Zandhoven belt alle 80-plussers uit de gemeente op Annelin Marien

17 april 2020

11u25 0 Zandhoven De gemeente Zandhoven zal alle 80-plussers uit de gemeente persoonlijk opbellen. Zo wil de gemeente informeren naar hun noden en een luisterend oor bieden. Gisteren werden de eerste telefoontjes gepleegd.

“Aangezien ouderen het deze dagen enorm moeilijk hebben en vaak sociaal geïsoleerd zitten vanwege de coronamaatregelen willen we hen als gemeente een hart onder de riem steken", klinkt het bij het gemeentebestuur. “Onze vaste medewerkers zijn sinds gisteren alle 80-plussers in Zandhoven persoonlijk aan het opbellen om even een babbeltje te slaan. Op die manier weten ze dat ze er niet alleen voor staan en op de gemeente beroep kunnen doen om hen te helpen en te ondersteunen tijdens deze crisis.”

Tijdens het gesprek wordt er gepolst of de ouderen hulp nodig hebben, en wil de gemeente hen in contact brengen met vrijwilligers om boodschappen te doen, naar de apotheker te gaan, boeken te gaan afhalen in de bib,.. “Door de ouderen persoonlijk op te bellen kunnen we hen alle nodige informatie geven, het is namelijk deze generatie die vaak geen toegang heeft tot digitale platformen of sociale media.”

Om ouderen te bereiken zette de gemeente eind maart ook een tekenactie op poten. Kinderen uit Zandhoven konden een tekening maken en die in de voorziene postbus deponeren. Enkele vrijwilligers verdeelden de tekeningen onder ouderen. “Het doel van deze actie was om de ouderen een mooie tekening te bezorgen, maar het sjabloon was voorzien van essentiële informatie met waar ze hulp kunnen vinden.”