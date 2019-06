Gemachtigd opzichter Raymond verrast kinderen 't Kroontje op laatste schooldag Annelin Marien

28 juni 2019

13u05 0 Zandhoven Op de laatste schooldag mag het al weleens wat meer zijn, moest Raymond gedacht hebben. De gemachtigd opzichter van Gemeentelijke Basisschool ‘t Kroontje in Massenhoven kwam op deze laatste schooldag met een leuke traktatie: een lolly voor elke leerling!

“Voor alle kindjes, fijne vakantie van Raymond” stond er te lezen op een kaartje met foto van Raymond. De gemachtigd opzichter van ‘t Kroontje voorzag voor elke leerling een lolly ter ere van het begin van de grote vakantie. Raymond had in enkele boomstammetjes gaatjes gemaakt en er lolly’s ingezet, en zo werden de leerlingen op een leuke manier verrast op de laatste schooldag.

Raymond is al twee jaar gemachtigd opzichter in 't Kroontje. Hij heeft zelf vijf kleinkinderen op de school, maar hij heeft een hart voor alle kinderen op de school. Directrice Chris Janssens: “Raymond is begonnen als gemachtigd opzichter toen er werken waren aan de Kerkstraat en de situatie gevaarlijk was voor de kinderen, maar zelfs nu de werken gedaan zijn, staat hij het hele jaar paraat. Wij zijn heel blij met zo iemand als Raymond, hij doet dit met hart en ziel, en zijn originele traktatie vinden wij natuurlijk ook super!”