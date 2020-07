Geen veeprijskamp of Pulderbos-kermis dit jaar: gemeente gelast alle evenementen tot eind augustus af Annelin Marien

08 juli 2020

13u05 0 Zandhoven Het gemeentebestuur van Zandhoven wil geen enkel risico nemen, en heeft de knoop doorgehakt: nog tot en met eind augustus zullen er geen kermissen, zomerconcerten en jaarmarkten plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de populaire veeprijskamp en kermis in Pulderbos niet zullen plaatsvinden. “We hebben alle mogelijke alternatieven bekeken, maar dan nog kan de veiligheid en voornamelijk de gezondheid van de honderden bezoekers niet gegarandeerd worden”, klinkt het.

Nu de meeste coronamaatregelen stilaan worden afgebouwd, was er tot voor kort nog een beetje hoop voor zomerse evenementen in Zandhoven. De gemeente heeft evenwel dan toch beslist die niet te laten plaatsvinden. “Evenementen waar veel generaties en mensen bij elkaar komen, is en blijft een no-go voor de overheid”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

“De wereld stond enkele maanden stil omwille van corona. Iedereen weet ondertussen wat corona is en wat de desastreuze gevolgen zijn of kunnen zijn”, aldus burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Om de veiligheid van alle inwoners en bezoekers te garanderen, hebben we de zware beslissing genomen om dit jaar geen jaarmarkten, zomerconcerten, veeprijskamp en kermissen te laten doorgaan. Wij begrijpen dat dit geen leuk nieuws is. Heel het dorp kijkt hier jaarlijks naar uit, zelfs in de wijde regio zijn we hiervoor bekend.”

Sinds 1 juli stelde de overheid een eventmatrix beschikbaar, een matrix die aan de hand van een 18-tal parameters het veiligheidsrisico van een evenement in kaart brengt. “Ondanks alle genomen maatregelen blijven deze gemeentelijke evenementen zich in de oranje zone bevinden. Dit gaf bij het gemeentebestuur de doorslag voor de definitieve afgelasting”, klinkt het nog.