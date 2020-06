Geen regenboogzebrapad in Zandhoven Annelin Marien

22 juni 2020

09u55 0 Zandhoven N-VA Zandhoven stelde donderdagavond op de gemeenteraad voor een regenboogzebrapad in de gemeente aan te leggen, nadat Jong N-VA op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie een regenboogzebrapad met krijt maakte voor het gemeentehuis. De meerderheid stemde het voorstel echter weg, want “iedereen hoort er sowieso bij, we moeten holebi’s niet als ‘anders’ aanzien”, klinkt het bij CD&V.

Zoals elk jaar wapperde op 17 mei, op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, in Zandhoven de regenboogvlag aan het gemeentehuis. Maar wat N-VA Zandhoven betreft, mag het nog wat verder gaan. “Geweld tegenover mensen met een andere geaardheid beperkt zich namelijk niet tot één dag per jaar”, klonk het op de gemeenteraad. “We willen een sterk signaal geven dat in Zandhoven iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar geaardheid. Een regenboogzebrapad kan een mooi, permanent signaal zijn in het straatbeeld. In Antwerpen, Berlaar en Beerse hebben ze er bijvoorbeeld al één, en er zijn nog veel andere voorbeelden van gemeentes of steden die een regenboogzebrapad hebben.”

Maar de meerderheid stemde het voorstel weg, enkel N-VA en Groen stemden vóór het regenboogzebrapad. “Ik hou er niet van om mensen anders te behandelen”, aldus Mieke Maes, schepen van Integratie (CD&V). “Waarom hebben holebi’s een eigen zebrapad nodig, dat legt nog extra de nadruk op dat ze zogezegd ‘anders’ zijn. In Zandhoven telt sowieso iedereen mee, ongeacht huidskleur, geaardheid of handicap. We leggen toch ook geen speciaal zebrapad aan voor andersgekleurden of andersvaliden? Iedereen is welkom, of we daar nu een zebrapad voor leggen of niet.”