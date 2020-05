Geen overrompeling aan Zandhovense winkels: “Klanten komen enkel voor essentiële spullen” Annelin Marien

11 mei 2020

15u28 0 Zandhoven Vanmorgen was het zover: fase 1b van de exitstrategie van de Nationale Veiligheidsraad is ingegaan, en daarmee mochten ook alle winkels de deuren weer openen. Een stormloop bleef evenwel uit bij de Zandhovense winkels: bij Top Interieur in Massenhoven noemt men het zelfs een ‘normale maandagochtend’, Rosette van babyspeciaalzaak Annamoon merkt dat klanten niet komen ‘funshoppen’.

Vanmorgen om 10 uur openden ook in Zandhoven weer heel wat winkels de deuren, na zeven weken sluiting. Zo ook meubelwinkel Top Interieur in Massenhoven: met handgel en mondmaskers voor klanten, pijlen op de vloer en plexischermen voor de medewerkers, was Top Interieur voorbereid om opnieuw klanten te ontvangen.

“We hebben hier 22.000 vierkante meter winkeloppervlakte, dus er is zeker voldoende ruimte zodat klanten niet te dicht bij elkaar moeten komen", vertelt winkelverantwoordelijke Bart. “Vanaf dat de deuren openden, zijn er al klanten geweest, maar het zijn vooral gerichte bezoeken: de klanten hebben al een bepaalde aankoop voor ogen, ‘funshopping’ is nog niet aan de orde. We bieden onze klanten ook de mogelijkheid aan om op afspraak langs te komen, zodat ze onmiddellijk worden geholpen. Een stormloop is er hier dus niet, het lijkt wel een normale maandagochtend.” (lees verder onder de foto)

Ook Rosette opende haar babyspeciaalzaak Annamoon op de Liersebaan opnieuw, hoewel maandag normaal de sluitingsdag is. “Maar ik ben blij dat de winkel eindelijk weer open mag, dus besloot ik vandaag toch al open te doen”, aldus Rosette. “Tijdens de sluiting leverde ik wel nog een aantal bestellingen van de geboortelijsten aan huis, maar een webshop, daar ben ik niet aan begonnen. Ik vind persoonlijk contact met de klanten namelijk heel belangrijk.”

Ook bij Annamoon kwamen al een paar klanten langs, maar enkel voor essentiële producten. “Speentjes, drinkbekers, tetradoeken,... Ik merk dat de klanten nu heel bewust komen winkelen: ze komen niet rustig rondkijken, ze weten precies wat ze nodig hebben, ze betalen, en ze zijn weer weg. Een praatje maken, dat zal er de komende tijd nog niet inzitten.”