Fototentoonstelling met zeldzaam beeldmateriaal over Massenhoven tijdens jaarlijkse kermis Annelin Marien

30 september 2019

16u10 0 Zandhoven De oudste gekende vermelding van Massenhoven dateert uit 1144: Massenhoven bestaat dit jaar dus 875 jaar! Deze historische verjaardag wordt zondag gevierd met een speciale fototentoonstelling tijdens de jaarlijkse kermis.

Zondag kan je van 12 tot 18 uur in de kerk van Massenhoven wegdromen bij enkele nostalgische foto’s van het dorp. Op de fototentoonstelling, een initiatief van het Comité van de Kinderfeesten, kan je zeldzaam fotomateriaal over Massenhoven bewonderen, aangeleverd door Massenhovenaar Kevin Verboven. Hij heeft de foto’s over de jaren bij de Massenhovenaar verzameld, en zelf getrokken om de geschiedenis van Massenhoven voor het nageslacht vast te leggen. Tijdens de tentoonstelling kan de kerktoren van Massenhoven uitzonderlijk beklommen worden, en nadien is er bij Gilbert Hellemans in De Lindekens plaats voor een gezellig samenzijn.

Het is trouwens een heel weekend feest in Massenhoven, naar aanleiding van de kermis op zondag en maandag. Op vrijdagavond is er een kaartprijskamp in café De Lindekens, en op zaterdag vertrekt aan hetzelfde café een kroegentocht om 17:30 uur. Op zondag wordt er naast de fototentoonstelling een rommelmarkt georganiseerd, en op maandag is er een goochelaar en ballonwedstrijd voor de kinderen en volksspelen voor de volwassenen.