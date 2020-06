Fontein op klaarlichte dag gevandaliseerd Annelin Marien

19 juni 2020

09u29 0 Zandhoven Gisteren werd het fonteintje aan het statieplein op de Liersebaan in Zandhoven gevandaliseerd op klaarlichte dag. De dennenappel, het symbool van de gemeente, werd af de sokkel getrokken. De gemeente roept nu op om getuigenissen te melden.

“Dit is midden in het dorp gebeurd, op klaarlichte dag, iemand moet dit toch gezien hebben”, hoopt burgemeester Luc Van Hove. “Ik zou toch graag weten wie dit gedaan heeft. Ik heb voor alle veiligheid gevraagd of de gemeente er geen werken aan het uitvoeren was, maar dat was niet het geval. We hebben de laatste tijd al weleens last gehad van vandalisme: zo ligt de skateramp soms vol rommel, en werden de deuren van de jurytoren aan de jumping geforceerd.”

Alle mogelijke tips of inlichtingen mogen doorgeven worden aan de politie of via burgemeester@zandhoven.be.