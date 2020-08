Fietssuggestiestroken krijgen nieuw laagje verf Annelin Marien

10 augustus 2020

16u41 0 Zandhoven Op donderdag 13 augustus zullen de fietssuggestiestroken van de Amelbergastraat in Zandhoven worden vernieuwd tussen de Ringlaan en de Dr. August Sniederstraat. De fietssuggestiestroken werden in oktober 2019 aangelegd, maar vertoonden snel problemen. Eind mei werden verschillende fietssuggestiestroken al voorzien van een nieuw laagje verf, donderdag is de rest aan de beurt.

In oktober 2019 werden in Zandhoven nieuwe fietspaden aangelegd, maar de nieuwe fietssuggestiestroken in de Amelbergastraat in Zandhoven vertoonden problemen. Esthetisch waren de fietssuggestiestroken niet mooi afgelijnd, daarenboven vertoonde het asfalt al afbrokkeling. De aannemer werd op de hoogte gesteld, en eind mei werden enkele fietssuggestiestroken dan ook keuriger aangelegd. Donderdag 13 augustus zullen ook de fietssuggestiestroken tussen de Ringlaan en de Dr. August Sniederstraat worden vernieuwd.

Tijdens deze werken is er geen verkeer mogelijk, een omleiding wordt voorzien voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Alle handelszaken zijn wel te voet bereikbaar. De werken duren onder normale omstandigheden één dag.