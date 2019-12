Feestbus brengt Zandhovense feestvierders veilig thuis met oudjaar AMK

13 december 2019

14u06 0 Zandhoven Wie in de nacht van 31 december op 1 januari veilig thuis wil geraken, kan ook dit jaar de feestbus nemen. Van 22 uur tot 4 uur ‘s nachts brengt de feestbus feestvierders naar huis.

Bus 1 heeft vijf opstapplaatsen: de brandweerkazerne in Zandhoven, de kerk in Massenhoven, bushalte Herentalsebaan in Viersel, bushalte Boudewijnlaan in Pulle en bushalte Dorp in Pulderbos. De bus rijdt via de Molenheide verder naar de KLJ-tent in Zoersel.



Bus 2 maakt een iets andere rit: van bushalte Boudewijnlaan in Pulle richting Pulderbos (bushalte Dorp), via Molenheide verder naar KLJ-tent Zoersel, naar de brandweerkazerne in Zandhoven, via de Oelegembaan naar de kerk in Massenhoven en via de Kerkstraat naar bushalte Herentalsebaan in Viersel.

Beide bussen blijven deze toeren rijden van 22 uur tot 1 uur, met een uurtje rust tot 2 uur. Vanaf 2 uur tot 4 uur vertrekken beide bussen vanuit Zoersel richting Zandhoven en de verschillende afstapplaatsen (dezelfde als de opstapplaatsen).

