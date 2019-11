Expo herdenkt 75ste verjaardag van bevrijding van Zandhoven AMK

04 november 2019

11u10 0 Zandhoven Zoals elk jaar herdenkt Zandhoven op 11 november Wapenstilstand, met een viering en receptie. Dit jaar is het weekend voor Wapenstilstand nog extra speciaal: naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Zandhoven, kan je een tentoonstelling bezoeken in De Populier.

Op maandag 11 november herdenkt heel België Wapenstilstand, zo ook in Zandhoven. Er vindt maandag een viering plaats om 0:30 uur in de St-Amelbergakerk, met aansluitend een herdenking aan het monument van de gesneuvelde soldaat en een receptie in De Populier.

Dit jaar wordt ook 75 jaar bevrijding van Zandhoven gevierd. Als extra kan je daarom vanaf vrijdag 8 november tot en met 11 november een tentoonstelling bezoeken in het kader van WOII en de Bevrijding. Deze tentoonstelling is samengesteld door Glen Willems, Erik Crombez en de werkgroep ‘De Groote Oorlog’. Je leert er iets bij over uniformen, loopgraven en wapens, en je vindt er ook persoonlijke verhalen en getuigenissen van Zandhovenaren. De tentoonstelling is gratis te bezoeken van vrijdag 8 november tot zondag 10 november van 13.00 tot 18.00 uur en maandag 11 november aansluitend na de viering tot 17.00 uur.