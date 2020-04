Europees jetskikampioen opent sportcentrum in Viersel: “Van groepsles yoga tot militaire bootcamp” Annelin Marien

28 april 2020

11u45 26 Zandhoven In augustus vorig jaar pakte de Vierselse Niels Willems (24) nog de Europese titel in het freestyle jetskiën, dit jaar staat er een heel andere uitdaging op de planning: de opening van zijn eigen sportcentrum ‘Milestone Training’ in de Watersportlaan, vlak bij de Vierselse Waterski Club. Zowel professionele sporters als beginners kunnen er binnenkort terecht voor sportadvies en trainingen. Er staan zelfs uitdagende, militair getinte bootcamps op het programma.

‘Milestone Training’, zo zal het nieuwe sportcentrum aan de Watersportlaan in Viersel gaan heten. ‘Milestone’, het woord zegt het zelf: Niels Willems wil mensen helpen bij het bereiken van hun mijlpalen. “Ongeacht de grootte van die mijlpaal, iedereen moet de kans krijgen om ervoor te gaan”, aldus Niels. “Ons doelpubliek is breed: van topsporters die fysiek nog sterker willen worden, tot mensen die eens een groepsles yoga willen volgen of in een leuke groep wil trainen voor bijvoorbeeld de Dodentocht.”

Eén met de natuur

Het sportcentrum zal verschillende diensten aanbieden. Ten eerste is er de ‘functional training’, sportspecifieke begeleiding in kleine groep. Er zal ook ‘personal training’ worden gegeven, één-op-ééncoaching dus. Verder kan je er groepslessen yoga en conditieboksen volgen, en er is een open gym voor mensen die op zichzelf aan hun conditie willen werken. “Ik werk hiervoor samen met gecertificeerde sportcoaches, gespecialiseerd in hun eigen vakgebied”, zegt Niels. “Voor de groepslessen komen bijvoorbeeld professionele yoga- en bokscoaches, ikzelf ga internationale jetskicoaching geven.”

De mooie omgeving rond het sportcentrum in Viersel is daarbij een groot pluspunt: Niels zal dan ook vanaf april tot oktober ‘Milestone bootcamps’ geven. “Dat zijn militaire en fitnessgetinte bootcamps: halterstangen worden vervangen door boomstammen, kettlebells door jerrycans en speedladders door autobanden... We gaan helemaal back to basics om één te worden met de natuur!” (lees verder onder de foto)

Niels is zelf nog altijd bezig met jetski op professioneel niveau: hij heeft zijn pijlen gericht op het WK eind dit jaar. “Maar het was ook tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven: ik wilde van kleins af aan al zelfstandige worden. Doorheen de jaren heb ik zelf verschillende mijlpalen bereikt, maar de twee die mij het meeste hebben gevormd zijn mijn militaire carrière (Niels diende vijf jaar in het leger, red.) en mijn topsport. De expertise die ik door de combinatie van die twee carrières heb opgebouwd, wil ik nu doorgeven aan anderen. Deze zaak opstarten is voor mezelf een gigantische mijlpaal, maar ik ben blij dat ik de knoop nu eindelijk heb doorgehakt.”

De gevel van het nieuwe sportcentrum is alvast klaar, binnen moet er nog wat gebeuren, maar Niels hoopt tegen 1 juli te kunnen starten. “Als de coronamaatregelen het toelaten, natuurlijk. We hopen in ieder geval dat mensen na deze periode een nieuwe start willen nemen op sportief vlak, en daar kunnen wij bij helpen.”

Meer info op www.milestonetraining.be.