Enrico start sportclub Refresh in Pulderbos: “Iedereen is welkom, en dat maakt het zo plezant” Annelin Marien

08 september 2020

10u19 1 Zandhoven In de voormalige feestzaal Vrolijk België in Pulderbos opende Enrico de Metz (36) vorige week zijn eigen sportclub Refresh. De turnleerkracht geeft er lessen kickboks, ‘hiit’ en kleine bootcamps. En daar komt veel volk op af: “Ik heb al extra lessen in moeten plannen”, lacht Enrico.

Wat twee jaar geleden startte als wat kickboksen met vrienden in de tuin, groeide uit tot sportclub Refresh van Pulderbossenaar Enrico de Metz. Dat doet hij in de voormalige feestzaal Vrolijk België, naast café In de Klok, jarenlang het plaatselijke fuifzaaltje. “Het kickboksen in de tuin werd groter en groter, dus ging ik op zoek naar een zaal voor mijn lessen” vertelt Enrico. “Na de voetbalkantine in Pulderbos, de turnzaal van de school in Pulle en Hooidonk in Zandhoven, kreeg ik de kans om deze zaal te huren. In Pulderbos zijn er verder niet veel zaaltjes en Vrolijk België stond al even leeg, dus dat kwam goed uit!”

Plezier

Enrico geeft er op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdagochtend lessen kickboks, kick it, hiit (high intensity interval training) en circuit, voor kinderen zijn er little bootcamps en funboksen. “Op mijn zestiende deed ik zelf aan thaiboks, dat vond ik heel plezant. Ik had na de trainingen altijd een voldaan gevoel, en ik wilde de sport ook anderen aanleren. Al is Refresh niet echt een boksclub: het gaat eerder om conditie op te bouwen en vooral veel plezier te maken. Hier wordt niemand bij wijze van spreken ‘de kop ingeslagen’, en dat spreekt veel volk aan.”

Enrico heeft zelfs al extra lessen moeten inplannen. “Door de coronacrisis mag ik maar 16 personen per les toelaten, en alle lessen zitten vol”, zegt hij. “Daarom geef ik nu extra lessen op dinsdag en donderdag. Ik ben deeltijds turnleerkracht in het lager onderwijs en nu geef ik ook 12 uur sport per week in Refresh, maar dat valt wel te combineren. Iedereen is hier welkom: er staat geen leeftijd, maat of gewicht op. De meeste klanten kennen elkaar van in het dorp, dat maakt het zo plezant.”

Enrico werkt met 10+1-beurtenkaarten voor 70 euro, de eerste les is gratis. Wie eens wil komen proberen, stuurt hem best eerst een berichtje op Facebook.