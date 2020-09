Eindelijk weer een buurtwinkel in Viersel: Annelies (31) opent 't Vierseliertje Annelin Marien

09 september 2020

15u55 2 Zandhoven De inwoners van Viersel kunnen eindelijk weer boodschappen doen in hun eigen buurtwinkeltje, na lange tijd enkel een charcuterie- en broodautomaat te hebben gehad in het dorp. Daar zorgde Annelies Goormans (31) voor: vorige week opende ze ‘t Vierseliertje, waar ze vers brood en charcuterie, algemene voedingswaren en ook wat non-food verkoopt. “De dorpsgenoten zijn enorm blij dat er weer een buurtwinkel is”, lacht Annelies.

Het pand van ‘t Vierseliertje op de Herentalsebaan heeft al een lang verleden in Viersel: 28 jaar lang baatten de vorige eigenaars er een buurtwinkel uit, nadien was er jarenlang een bakkerij. Maar nu stond het pand al 2 jaar leeg, en die kans wilde Annelies grijpen. “Een winkel openen heeft me altijd geïnteresseerd, dus toen het pand te koop stond, heb ik niet lang getwijfeld. Mijn vader heeft me daarin heel erg gesteund en geholpen, mede dankzij hem is 't Vierseliertje er nu! Ook de eigenaars van de vorige winkel hebben me heel wat tips gegeven, en zo ging de bal aan het rollen.”

Annelies stond hiervoor in de horeca en de verkoop van kleding, maar maakte met veel plezier een carrièreswitch. “Ik ben hier met mijn zoontje van zeven jaar boven komen wonen, en ook hij staat hier 100% achter. Hij kan gemakkelijk met de fiets naar school, en als hij thuis komt, staat hij te springen om me te helpen in de winkel”, lacht ze.

De inwoners van Viersel hebben nu dus opnieuw een buurtwinkel op de vertrouwde plek. Annelies verkoopt er verse groenten en fruit, vers brood en charcuterie, algemene voedingswaren zoals conserven en yoghurt, drank, snoep, wc-papier, en zelfs verse soep en spaghettisaus. “Naast een charcuterie- en broodautomaat was er nog niets van voeding in Viersel, dus vul ik een gat in de markt op. De klanten zijn ook enorm enthousiast dat er weer een buurtwinkel is. Ik heb al positieve reacties gehad, de mensen zijn content, en dat stimuleert mij ook.”

‘t Vierseliertje is geopend van maandag tot vrijdag (woensdag is de sluitingsdag) van 6.30 uur tot 18.30 uur (met een uurtje middagpauze tussen 12.30 en 13.30 uur). Op zaterdag is de winkel open van 7 uur tot 16 uur, op zondag van 7 uur tot 13 uur.