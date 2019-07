Eind juli komt China naar Zandhoven Annelin Marien

03 juli 2019

Op zaterdag 27 juli is Zandhoven de gastgemeente voor het EU-China Youth Music Festival. Dit zomerfestival vindt plaats in De Populier. Op het programma: culturele workshops (zoals kalligrafie en tai chi), een kung fu demonstratie en Chinese traditionele muziek en volksdans in combinatie met westerse muziek van jonge Belgische talenten. De avond start om 19:30 uur, het einde met aansluitende receptie is voorzien voor 21:15 uur.

Voor deze avond komt onder andere Wing Chun, een grootmeester in kung fu, speciaal van China naar Zandhoven, en er wordt een optreden gegeven door kinderen die speciaal hiervoor met hun familie uit China komen. Het festival is een primeur in België en Zandhoven. Heb je de voorstelling op zaterdag in Zandhoven gemist? Op zondag 28 juli speelt hetzelfde programma in de muziekacademie van Lier.