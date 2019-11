Een boom in ruil voor een postzegel: Bruno plant bos met opbrengst postzegelverkoop Annelin Marien

14 november 2019

18u34 3 Zandhoven Op de postzegels van Oakland staan niet alleen drie boompjes afgebeeld, de postzegel is ook een échte boom waard: de opbrengst van de ‘groene’ postzegel wordt namelijk gebruikt om een nieuw bos aan te planten. Initiatiefnemer Bruno Van Orshoven (47) is overdag zaakvoerder bij Vidi-Square AV Solutions in Pulle, maar in zijn vrije tijd is hij vooral bomenliefhebber. In 2015 richtte Bruno de vzw Oakland op, waar hij al verschillende lokale bossen mee aanplantte.

Met de feestdagen in het vizier, kan je binnenkort je kerstkaartjes ook opsturen met een ecologische postzegel. Vzw Oakland uit Zandhoven liet zijn eigen postzegels drukken bij Bpost, en die zijn nu te koop voor 2,5 euro. Daarvan gaat 1,4 euro volledig naar de vzw, die er lokaal bossen mee aanplant. Bruno is het grote brein achter deze actie: de liefde voor moeder aarde zit al langer in zijn bloed, want al op zijn 15 jaar plantte hij een eerste bos. In 2015 stak hij zijn privé-ambities in een vzw, Oakland.

Lange termijn

“Ik probeer met de vzw elk jaar minstens 1000 bomen te planten, in elk bos iets te doen voor bijen en insecten, en ik ben ook bezig met een speelbos in Pulle”, vertelt Bruno. “Ik geloof heel erg in lange termijn, en weinig is zo lange termijn als een eik aanplanten die daar hopelijk 200 jaar staat.” Oakland heeft intussen al bossen in Pulle, Pulderbos, Oelegem en Waarloos. “Het nut van bomen hoeft niet meer uitgelegd te worden, opslag van CO2 is heden ten dage een belangrijk actueel onderwerp. En de bossen blijven lokaal: zo kunnen de mensen die investeren in postzegels, en dus in bomen, binnenkort zelf genieten van het bos dat ze ermee aanplanten.”

Zaakvoerders van kmo’s dragen een belangrijke ecologische verantwoordelijkheid. Bruno Van Orshoven

Particulieren die iets voor het milieu willen doen, dragen zo op een eenvoudige manier hun steentje bij, maar ook bedrijven kunnen op de kar springen. “Een postzegel is iets heel toegankelijk, want iedereen stuurt weleens kaartjes of brieven”, vertelt Bruno. “Maar liever nog wil ik bedrijven aanspreken, omdat de gewone burger al genoeg belastingen betaalt. Een bedrijf kan de postzegels in kost brengen, en koopt een bedrijf meer dan 200 postzegels, krijgt het een logovermelding op de website. Daarbij vind ik dat zaakvoerders van kmo’s ook een belangrijke ecologische verantwoordelijkheid dragen. Door de zegels te gebruiken, kan een bedrijfsleider op een makkelijke manier zijn engagement zichtbaar maken aan zijn klanten.” Het Antwerpse advocatenkantoor Thales zal vanaf heden elke brief al versturen met een groen tintje, en ook DigiNet uit Vilvoorde kocht 400 postzegels.

Postzegels kan je online bestellen via de shop op www.oakland-vzw.be. Bruno laat ook weten dat mensen die een stuk grond willen verkopen met de bedoeling er een bos op aan te planten, steeds mogen mailen naar info@oakland-vzw.be.