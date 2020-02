E-bikebeurs komt voor zesde keer naar Zandhoven Annelin Marien

24 februari 2020

13u27 0 Zandhoven Op zondag 1 maart organiseert Pasar voor de zesde keer op rij een elektrische fietsbeurs in De Populier in Zandhoven. Je kan er terecht met al je vragen over e-bikes, en natuurlijk zijn er ook heel wat fietsen te koop.

Afdelingen Pasar Schilde, Pasar Zoersel, Kampeerclub Zuiderkempen, Pasar Zandhoven en Que Photosar slaan de handen in mekaar en organiseren in samenwerking met de gemeente Zandhoven, politiezone ZARA en enkele gedreven fietsconsulenten van Pasar een interactieve beurs in evenementenhal De Populier. De evenementenzaal wordt op zondag 1 maart een paradijs voor fietsliefhebbers, met verschillende infostanden waar je terecht kan met al je vragen over elektrisch fietsen. Fietshandelaars geven uitleg en verkopen fietsen aan aantrekkelijke prijzen. Ook worden er op bepaalde tijdstippen workshops gegeven door fietsconsulenten en politieagenten van zone Zandhoven-Ranst. Verder kan je buiten een rondje maken met e-bikes van verschillende merken. Iedereen is welkom tussen 10 en 17 uur, toegang tot dit evenement is gratis.