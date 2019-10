Drukke eerste dag voor Burger King Zandhoven Annelin Marien

30 oktober 2019

16u02 0 Zandhoven Trots wapperende vlaggen aan de nieuwe Burger King op de Liersebaan: vandaag werd het hamburgerrestaurant officieel geopend. Een heleboel klanten uit de omgeving kwamen al eens proeven van de Whopper, en dus zat de nieuwe Burger King in Massenhoven al goed vol op zijn eerste dag.

Het is herfstvakantie, een perfecte periode dus om een nieuw hamburgerrestaurant te openen. “Vanmorgen ging de nieuwe Burger King om 10:30 uur open, en er stonden al mensen te wachten aan de ingang.”, vertelt Annelies Vantvelt van Burger Brands Belgium. “Het leeft duidelijk in de regio. Anders dan bij andere ketens krijg je hier altijd een verse burger, met à la minute gesneden tomaat en ui. Je kan ook je burger zelf personaliseren: wil je wat meer kaas, of wat meer spek? Dat kan altijd bij Burger King.”

Annelies Vantvelt is trots op het nieuwe Burger King-restaurant. “De keten Burger King bestaat nog maar sinds 2016 in België, en het restaurant in Massenhoven is al het 31e filiaal”, vertelt ze. “Waarom Massenhoven? Het is goed gelegen, aan de E313, dus mensen kunnen hier gemakkelijk even stoppen onderweg. Burger King Zandhoven is het vierde restaurant in de provincie Antwerpen, tot voor kort moesten mensen uit de buurt richting Antwerpen voor een Whopper.” Het restaurant is volledig nieuw en in Pavilion-stijl, zoals alle vrijstaande Burger King restaurants. Er zijn 114 zitplaatsen binnen en 32 op het terras, het restaurant omvat daarnaast ook een drive-in en een grote Play King-speelruimte.

Gratis Ghost Whopper

Suzanne en Emilie uit Zandhoven kwamen alvast eens proeven van de nieuwe Ghost Whopper, een burger in halloweenstijl. Emilie is verzot op hamburgers, en Suzanne neemt haar kleindochter dan ook graag mee naar de opening van het restaurant. “Wel jammer dat de Aldi hier weg is, maar er is iets goed voor in de plaats gekomen”, zegt Suzanne. “Een hamburgerketen als Burger King was hier nog niet in de buurt, en Emilie is in ieder geval blij dat we hier een Whopper kunnen komen eten.” Vrijdag, op Halloween zelf, is er ook een leuke actie voorzien in Burger King: kinderen die verkleed komen, krijgen een gratis Ghost Whopper. (lees verder onder de foto)

De nieuwe Burger King zorgt ook voor nieuwe werkgelegenheid. Mats is een jobstudent uit Massenhoven, en werkt vandaag voor de eerste dag in Burger King. “Het is vlakbij huis, dus leek het me leuk hier te komen werken, twee dagen in de week. Ik heb altijd al in de horeca willen werken als jobstudent: Burger King was nu niet meteen het eerste dat in me opkwam bij horecawerk, maar ik vind het hier toch plezant. Als de bestelling doorkomt, moet ik het juiste broodje nemen, dat in de grill steken, en de hamburgers inpakken.” (lees verder onder de foto)

Ook Chantal neemt haar kleinzoon Liam mee naar Burger King. Ze werkt zelf in Burger King in Minderhout, maar woont in Zoersel. “De manager van dit restaurant heeft bij ons in Minderhout nog stage gedaan, dus kwam ik graag eens kijken”, zegt ze. “En natuurlijk neem ik dan graag mijn kleinzoon mee! Hij heeft een kindermenu met fishsticks gegeten, en ik een Big King menu. Wij vonden het in ieder geval lekker!”