Drie gemaskerde en gewapende mannen vallen woning binnen in Zandhoven: twee slachtoffers gewond Sander Bral

13 juli 2020

12u07 29 PULDERBOS In het Antwerpse Pulderbos (Zandhoven) zijn twee gewonden gevallen bij een home invasion. Vermoedelijk drie gemaskerde mannen stormden de woning binnen en bedreigden de bewoner en een vriend met wapens. Het is niet duidelijk of ze buit konden maken. De federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak.

Er is nog veel onduidelijkheid over de home invasion die zich ergens afspeelde tussen zondagavond en maandagochtend aan Roosten in het Zandhovense Pulderbos. Zo is het nog niet geweten welke wapens de daders precies gebruikten om hun slachtoffers te bedreigen en ook niet of er buit gemaakt kon worden.

“We kunnen enkel kwijt dat vermoedelijke drie gewapende en gemaskerde mannen binnen kwamen in de woning en twee mensen bedreigden”, zegt Christel Minne van het parket van Antwerpen. “De twee slachtoffers raakten daarbij gewond, maar niet levensbedreigend. Over motieven en omstandigheden is nog niks bekend. Het labo kwam ter plaatse. Het onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie.”