Drie gemaskerde en gewapende mannen vallen woning binnen in Zandhoven: slachtoffer overgoten met zuur en benzine Sander Bral

13 juli 2020

12u07

Bron: Eigen berichtgeving, ATV 168 PULDERBOS In het Antwerpse Pulderbos (Zandhoven) zijn twee gewonden gevallen bij een home invasion. Vermoedelijk drie gemaskerde mannen stormden de woning binnen en bedreigden de bewoner en een vriend met wapens. Eén van de slachtoffers werd ook overgoten met zuur en benzine, zo bericht ATV. Na de marteling van anderhalf uur, sloegen de daders op de vlucht zonder buit.



Het parket van Antwerpen bevestigt dat er zich in de nacht van zondag op maandag een home invasion afspeelde in een villa aan Roosten in het Zandhovense Pulderbos. “Vermoedelijk drie gewapende en gemaskerde mannen kwamen binnen in de woning en bedreigden twee personen", zegt Christel Minne van het parket. “De twee slachtoffers raakten daarbij gewond, maar niet levensbedreigend. Over motieven en omstandigheden is nog niks bekend. Het labo kwam ter plaatse voor onderzoek.”

Auto

Volgens de buren woont één van de twee slachtoffers er alleen. Ze hebben rond half één ‘s nachts, wanneer de home invasion ongeveer plaatsgevonden zou hebben, niets verdacht gehoord of gezien. Wel zou er nog een wagen in het begin van de nacht hebben rondgereden, in de erg landelijke en rustige buurt met weinig verkeer. De politie ging rond in de buurt met de vraag of het slachtoffer gelinkt kon worden aan drugs.

Honkbalknuppel

Volgens één van de twee slachtoffers, een vriend van de bewoner, waren de gangsters op zoek naar geld. “Ze kwamen met drie vanuit de velden", getuigt het slachtoffer aan ATV. “Ik kreeg meteen een honkbalknuppel in mijn gezicht en mijn kameraad werd tegen de grond gelegd en geslagen. We werden naar binnen in de woning gebracht en ze verduisterden alles binnen. Ze bonden onze handen vast met spanriemen en bedreigden ons met een pistool tegen het hoofd.”

Zuur en benzine

“Ze zochten geld, veel geld", gaat de vriend van de bewoner verder. “Ze dreigden er zelfs mee om onze vingers af te knippen. Uiteindelijk kapten ze ook zuur op het lichaam van mijn vriend en benzine, ook over mij. Toen dreigden ze ons ook nog eens in brand te steken. Na die marteling van anderhalf uur, zijn ze vertrokken zonder buit, na eerst nog een spoor van vernieling achter te laten in het huis, op zoek naar geld. Geen idee waarom ze geld dachten te vinden daar, volgens mij hebben ze zich van adres vergist.”

Het onderzoek is in handen van de gerechtelijke federale politie. Er kon nog niemand gearresteerd worden.