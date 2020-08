Doopviering met mondmaskers bij 37 graden AMK

11 augustus 2020

De eerste doop van het jaar in de Sint-Stefaankerk in Massenhoven staat op naam van Louise Van Looveren, geboren op 29 april 2020. Met mondmaskers en bij een hittegolf van 37° werd het geen doordeweekse doopviering.

Op zaterdag 8 augustus werd Louise Van Looveren gedoopt in de Sint-Stefaankerk in Massenhoven door pastoor Alvi. Haar ouders Ben Van Looveren en Marijke Vandepoele en broertjes Milio en Damian wonen wel in Vorselaar, maar met toestemming van de beide pastoors werd Louise toch in Massenhoven gedoopt omdat Ben en Marijke ook in Massenhoven zijn getrouwd.

Het was de eerste doopviering van het jaar in Massenhoven voor pastoor Alvi, en dat werd meteen geen alledaagse doop. De pastoor mocht de baby niet aanraken: de zalving moest dus door de ouders worden uitgevoerd, en het doopwater moest de pastoor over Louises hoofdje gieten zonder haar aan te raken.