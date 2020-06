Dan toch geen vandalisme: fontein viel letterlijk van zijn sokkel Annelin Marien

19 juni 2020

11u08 0 Zandhoven De fontein aan het statieplein op de Liersebaan in Zandhoven, De fontein aan het statieplein op de Liersebaan in Zandhoven, waarvan de dennenappel naast de sokkel lag , werd dan toch niet gevandaliseerd. Na een oproep naar getuigen van de burgemeester, liet een bewoner weten dat ze de dennenappel letterlijk ‘van zijn sokkel’ had zien vallen.

“Ik was aan Argenta op het moment dat de mastentop van zijn sokkel viel”, aldus de getuige, die liever anoniem wil blijven. “Ik heb bij de bank een verrichting aan het loket gehad om 10h28. Bij het buitengaan stond ik aan mijn fiets en viel de mastentop letterlijk van zijn sokkel. Dat zal rond 10h30 zijn geweest. Er was op het moment dat hij viel niemand in de buurt, ook het moment ervoor heb ik niemand aan de fontein gezien, want ik heb toen nog buiten staan bellen. Het was heel rustig in het dorp op dat moment. Ik stond perplex dat hij viel, ik heb totaal geen oorzaak gezien van deze heel bizarre gebeurtenis.”

“Ik ben in ieder geval blij dat dit toch geen vandalisme was”, vertelt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Ook de vele reacties op Facebook waarin men vandalisme veroordeelt, stemmen met gelukkig. Mensen accepteren vandalisme duidelijk niet, al was dat nu niet het geval. De dennenappel weegt nogal wat, en de stang waarmee hij in de sokkel vastzit, zal afgebroken zijn. Ik heb al met de technische dienst gebeld, zij gaan de fontein herstellen, maar dat zal wel wat tijd kosten.”