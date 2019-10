Café In De Klok krijgt nieuwe eigenares Annelin Marien

09 oktober 2019

15u16 0 Zandhoven Na drieënhalf jaar geven Jelle Vermeiren en zijn vriendin Mira café In De Klok over aan nieuwe eigenares Valérie Collier. De twee dames voetbalden vroeger samen, maar nu Mira hoogzwanger is, neemt Valérie haar plaats in.

Op 27 oktober zullen Jelle en Mira voor de laatste keer in café In De Klok in Pulderbos staan. “Ik moet binnen dit en drie weken bevallen”, vertelt Mira, “en een baby met een café combineren, lijkt ons geen goed plan.” Jelle gaat opnieuw in de bouw werken, en op 1 november staat nieuwe eigenares Valérie achter de toog. Mira en Valérie kennen elkaar al wel wat jaren: de dames hebben nog samen gevoetbald.

Valérie heeft acht jaar in een gevangenis gewerkt, maar heeft van de periode daarvoor nog horeca-ervaring. “Ik wist dat Jelle en Mira het café wilden verkopen”, zegt de nieuwe eigenares. “Dus ik dacht: ik waag mijn kans! Ik heb hier eerst twee maanden gewerkt om er zeker van te zijn of het iets voor mij is, maar het ‘marcheert’ en ik vind het tof, dus heb ik de knoop doorgehakt.” Het café blijft volledig hetzelfde, en Valérie zal er de eerste week naar eigen zeggen voor zorgen dat iedereen iets van haar heeft gedronken, met een paar tournees en een gratis vat of twee.