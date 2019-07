Café De Lelie heeft nieuwe eigenaars en heropent in augustus Annelin Marien

03 juli 2019

18u06 0 Zandhoven Een jaar na de onverwachte sluiting van Café De Lelie in Pulle, heeft het café nieuwe eigenaars. De Dorpsstraat heeft er vanaf 2 augustus dus weer een café-feestzaal bij. Cliff Verstrepen en Tamara Swaans, een koppel uit Vorselaar, zetten hun schouders onder Café De Lelie.

Cliff Verstrepen en Tamara Swaans, de nieuwe uitbaters, wonen zelf in Vorselaar, maar zijn bekend in Zandhoven en Pulle. “Wij waren vroeger vaste klanten in De Lelie, en kenden de vorige eigenaar goed. Toen de zaak te koop stond, hebben we na veel wikken en wegen de stap gezet. Voor mij is het altijd een passie geweest om zelf een café-feestzaal te hebben.” zegt Tamara. Ze werkte zelf al in de horeca, maar nu opent ze dus een eigen zaak met haar man Cliff, die metser is, en kleinzoon van oud-Zandhovenaar Rik Verstrepen.

Café De Lelie was ook de thuisbasis voor heel wat verenigingen, en die zijn opnieuw welkom in het café. “Wij hopen dat de verenigingen terugkomen natuurlijk!” aldus Tamara. “Ik heb al een aantal verenigingen aangeschreven die hier vroeger zaten, en tot nu toe heeft de biljartclub in ieder geval al bevestigd dat ze terug naar Café De Lelie komen.”

Op 2 augustus opent Café De Lelie de deuren met een feestelijk openingsweekend. Vrijdag om 19 uur is er een receptie voor vrienden en familie, vanaf 20 uur is het grote publiek welkom. Vier Vlaamse zangers komen optreden, waaronder Cliffs moeder Nadine en Zingende Carrossier Rudi Van Laer. Op zaterdag 3 augustus is het café overdag gewoon open, vanaf 20:30 zorgt DJ Sound and Vision voor de nodige beats. Zondag trakteren Cliff en Tamara op koffie met gratis gebak.