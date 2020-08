Brouwerij-Stokerij Pirlot brengt voor het eerst vijf jaar oude whisky uit: “Deze whisky gaat heel veel liefhebbers overtuigen” Toon Verheijen

21 augustus 2020

09u40 0 Zandhoven De Kempense whisky ‘Kempisch Vuur’ van Brouwerij-Stokerij Pirlot uit Zandhoven – die recent een intensieve samenwerking aanging met Het Nest uit Turnhout – scoort hoge ogen met de vijf jaar oude geturfde whisky. De gekende zaak Young Charly uit Aartselaar zal de whisky én de gun nu gaan verdelen over héél België en Luxemburg. Ook voor Nederland is er een verdeler gevonden.

Guy Pirlot lanceerde begin 2017 zijn eerste whisky, toen eentje van drie jaar oud. Nu is er geturfde whisky van vijf jaar oud en die valt bij kenners blijkbaar in de smaak. De versie van drie jaar kreeg bij de lancering een score van 84,7 op een gerenommeerde website die whisky’s beoordeelt. “Zelf was ik echter niet helemaal tevreden”, vertelt Guy Pirlot van Brouwerij-Stokerij Pirlot dat vooral ook bekend is om zijn bieren Kempisch Vuur.

Proces

Whisky maken is een proces van lange adem vooral omdat de drank minstens drie jaar en een dag moet rijpen op houten vaten. Alles begint met het brouwen van een bierachtige alcoholische drank die na vergisting ongeveer 8% alcohol bevat, the wash of de ‘green beer’. Die wordt dan gedistilleerd tot een ‘new make spirit’ van 76 % die dan minstens 3 jaar en 1 dag gerijpt wordt op houten vaten. “Vanaf dan mogen we over whisky spreken”, zeggen Guy Pirlot en Bart Cuypers van Het Nest. “De whisky wordt verdund met gedistilleerd water tot het gewenste alcohol gehalte maar moet steeds minimaal 40% alcohol bevatten om over Whisky te mogen spreken.”

Met het gebruik van biergist gaan we terug naar het verleden, want in Schotland zag je vroeger dat distilleerderijen verbonden waren aan een brouwerij en die gebruikten voor bier en whisky dezelfde gist Guy Pirlot

Unicum

Guy Pirlot heeft ervoor gezorgd dat zijn whisky van Kempisch Vuur zich onderscheidt van anderen door al een andere manier van brouwen in de eerste stap. “Wij gebruiken bij het maken van ‘the wash’ geen distilleerdersgist, maar wel een biergist”, zegt Guy Pirlot. “Een beetje terug naar het verleden, want vroeger in Schotland zag je vaak dat distilleerderijen verbonden waren aan brouwerijen en dat zij ook maar één soort gist gebruikten. Daarnaast gebeurt de vergisting on onze whisky op 20 tot 24 graden en dat is lager dan bij andere whisky’s. De vergisting duurt daardoor langer, maar het komt de kwaliteit ten goede en het zorgt uiteindelijk voor de specifieke turfsmaak.” Na distillatie wordt de “new make spirit” afgevuld in Portugese eiken vaten. Om een constante kwaliteit te kunnen garanderen, is vorig jaar geïnvesteerd in een nieuw volledig onderkelderd gebouw op de site. In de kelder kunnen tot 500 vaten gestockeerd worden. De temperatuur in deze kelder is zowel winter als zomer constant.

In onze nieuw gebouwde kelder kunnen tot 500 vaten gestockeerd worden. De temperatuur is er zomer en winter dezelfde Guy Pirlot

Verdeler

Young Charly uit Aartselaar gaat de whisky Kempisch Vuur verdelen voor België en Luxemburg. Johan Laermans is er helemaal wild van. “De whisky heeft een enorme smaakevolutie ondergaan”, zegt Johan Laermans. “Het is een volwassen whisky geworden die heel wat liefhebbers zal overtuigen.” Of om het met een uitgesproken beschrijving te doen: een uitgesproken fruitig aroma gevolgd door de zoete geur van vanille, kaneel, noten en honing, geschaafd hout en een licht rokerig tintje met een vleugje (Kempische) heide en rozemarijn. Deze single malt Whisky is vol van smaak en heeft een zoete aanzet van mout en honing die evolueert naar drop en zwarte Chocolade met een zweempje rokerigheid in de afdronk die hij mee kreeg door zijn rijping op Laphroaig Quarter Casks. Deze Single Cask Whisky is een 100% Belgische Single malt Whisky met een knipoog naar de Islay Whisky’s maar met een eigen Kempisch Karakter wat hem zeer uniek maakt.”