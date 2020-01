Brouwerij De Dreef komt met nieuw biertje ‘Pulderbosch’ AMK

14 januari 2020

13u29 3 Zandhoven Dirk Van Put en Renée Stuyck van brouwerij De Dreef uit Pulderbos lanceerden in Dirk Van Put en Renée Stuyck van brouwerij De Dreef uit Pulderbos lanceerden in oktober al twee van hun eigen biertjes. Nu komen ze met een nieuw, amberkleurig bier, genaamd ‘Pulderbosch’. Het biertje met 6,5% alcohol is al te koop in buurtwinkels en cafés van Zandhoven en de randgemeentes.

Dirk Van Put en zijn vrouw Renée Stuyck brouwden in het najaar van 2019 twee biertjes, met hun lokale brouwerij De Dreef. De biertjes dragen de naam ‘de Gevaarleuke’, en zijn een blonde en een donkere tripel. Dirk zit in IT en Renée is huisvrouw, maar in hun vrije tijd zijn ze bezig met hun hobby: bier brouwen. Ze lanceerden ondertussen ook al een derde bier, een amberkleurige ‘Special Belge’ met de naam ‘Pulderbosch’.

“We zijn nog in onze opstartfase maar toch hebben we besloten om ook een derde bier te lanceren”, klinkt het. “De nieuwe telg in het gamma is een ‘Special Belge’. Aangezien dit een biertype is dat begin jaren 1900 werd ontwikkeld, gaan we mee de vintage toer op en dus moest de naam in oude spelling op het etiket.” Het eerste brouwsel is nu al verkrijgbaar in enkele buurtwinkels in Zandhoven, Grobbendonk, Vorselaar en Zoersel. De gemeente zelf staat ook achter het nieuwe biertje: ze nodigde Dirk en Renée uit om het aperitief te verzorgen op het personeelsfeest van aanstaande vrijdag.