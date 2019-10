Bouwput veroorzaakt verzakking: woning onbewoonbaar verklaard Sander Bral

23 oktober 2019

16u49 0 Zandhoven Een woning aan een nieuwe bouwput in de Zandhovense Dorpsstraat is deels weggezakt woensdagmiddag. Ook kwamen er enkele scheuren in de buitenmuur te zitten. De woning is voor alle veiligheid tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De bewoners krijgen elders onderdak.

Door de werken aan een bouwput van een nieuwbouw is de aanpalende woning wat weggezakt. Door een kans op verdere verzakking is de woning onbewoonbaar verklaard door de ingenieur. De zijgevel is deels gescheurd door de kleine verzakking.

Onder begeleiding van de brandweer konden de bewoners wat spullen uit hun woning halen.