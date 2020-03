Boomplantdag in Blommerschot Annelin Marien

05 maart 2020

10u24 0 Zandhoven Op zaterdag 7 maart kan je mee de handen uit de mouwen steken op de boomplantdag in bos Blommerschot.

Het Blommerschot is een bos dat zich uitstrekt over de gemeenten Zandhoven, Zoersel, Malle en Vorselaar. In 1940 werd er aan de rand van het bos in Zandhoven een kruis opgericht voor gelovige voorbijgangers. Van hieruit werd de Kruisdreef aangelegd.

Aan dat kruis van Blommerschot in Zandhoven start zaterdag om 9:30 uur de boomplantdag van Natuurpunt Voorkempen. De eerste lindeplantdag in 2019 kende een groot succes, en ook op deze nieuwe boomplantdag kan je zelf een steentje bijdragen aan een beter bos. Er zullen vele honderden bomen en struiken aangeplant worden: winterlindes, zomereiken en hazelaars. Het einde wordt tegen de middag verwacht. Breng zelf een spade mee.

