Boogdelen en boogstrik van nieuwe brug over Albertkanaal worden dit weekend gemonteerd Annelin Marien

13 maart 2020

15u15 0 Zandhoven Dit weekend monteert De Vlaamse Waterweg de vier boogdelen en de middenboog (ook wel boogstrik) van de nieuwe brug over het Albertkanaal in Massenhoven. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen een kijkje komen nemen vanop een veilige uitkijklocatie op rechteroever, in de Vaartstraat ter hoogte van de werfburelen.

De onderdelen werden de afgelopen weken geassembleerd in de haven van Antwerpen en komen vandaag, vrijdag, per boot op de werf toe. De maten van de boogdelen spreken alvast tot de verbeelding: elk boogdeel is 47 meter lang en weegt 68 ton, terwijl de boogstrik 36 meter is en 85 ton weegt. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart monteert de aannemer de verschillende boogdelen. Hij doet dat via een boogtoren die steunt op het brugdek, en met hoogwerkers en mobiele kranen vanaf de beide oevers. Zondag 15 maart wordt de boogstrik geplaatst tussen de zijboogdelen.

De komende maanden zal de aannemer van De Vlaamse Waterweg de brug verder afwerken. Dit omvat onder andere las- en schilderwerken, maar ook de effectieve aanleg van de rijweg. Het streefdoel is om begin juni de brug op de tijdelijke locatie te openen voor verkeer.

Keermuur

Ondertussen werkt het Agentschap Wegen en Verkeer verder in de zone tussen de op- en afrit komende van Hasselt en de Zagerijstaat, in de rijrichting van Lier. Daar wordt momenteel een keermuur gebouwd langs de Liersebaan met het oog op het nieuwe fietspad langs de gewestweg en het fietspad richting jaagpad.

Begin april zou de fietstunnel onder de Liersebaan richting de carpoolparking verder afgewerkt moeten worden. Nadien pas kunnen de rijstroken van de Liersebaan richting Lier worden vernieuwd. Volgens een eerste voorzichtige planning zou dat stuk van de rijweg tegen de zomervakantie klaar zijn.