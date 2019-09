Blauwalgen vastgesteld in Netekanaal AMK

19 september 2019

15u57 0 Zandhoven Er zijn blauwalgen aangetroffen in het Netekanaal en het Albertkanaal. Omdat blauwalgen gezondheidsrisico's inhouden voor mens en dier, wordt het recreatie- en captatieverbod er verder uitgebreid.

In het Netekanaal, op het traject tussen het Albertkanaal (Vierselsluis) en de Duffelsluis, zijn blauwalghaarden aangetroffen. Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s vaardigt gouverneur Cathy Berx in overleg met VMM en De Vlaamse Waterweg Nv een politiebesluit uit dat in de besmette zone zowel een captatieverbod als een verbod op zachte recreatie oplegt. Dat wil zeggen dat je geen water mag oppompen voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee, en ook kajakken, kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden, ... zijn er verboden. Zwemmen in kanalen is en blijft als steeds ook verboden.

Het verbod blijft ook van kracht voor het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, het kanaal naar Beverlo, het Albertkanaal en voor delen van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en voor de Schelde-Rijnverbinding.

Blauwalgen vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico’s in voor mens en dier. Deze schadelijke bacteriën komen vooral voor in waterlopen en vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Ze ontwikkelen zich bij aanhoudend warm en droog weer.

