BE-Alert verstuurt 40.785 sms’en in Zandhoven en Ranst Annelin Marien

02 juli 2020

17u41 0 Zandhoven De gemeenten Zandhoven en Ranst werden geselecteerd door het Nationaal Crisiscentrum om deel te nemen aan de sms-test van BE-Alert op donderdag 2 juli. In totaal werden 40.785 sms’en verstuurd, de test werd positief geëvalueerd.

BE-Alert, een alarmeringssysteem van de overheid, zorgt ervoor dat inwoners rechtstreekse informatie krijgen via sms, e-mail of gesproken bericht in een noodsituatie. Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BE-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bijvoorbeeld ramen en deuren te sluiten bij een brand.

Gisteren kregen 40.785 mensen die zich op dat moment in de testzone rond Massenhoven en Broechem bevonden een bericht. Het ging over een oefening van een nieuw systeem van BE-Alert.

“De samenwerking tussen beide gemeenten verliep prima en ook de Alert-sms-module werkte perfect”, klinkt het. “Er werd wel een probleem vastgesteld bij een van de gsm-operatoren die moeten zorgen voor de levering van de sms’en. Het feit dat dit euvel bij de test werd gedetecteerd, geeft de operator de mogelijkheid om dit probleem op te lossen zodat iedereen er helemaal klaar voor zal zijn als een Alert-sms in de toekomst moet worden ingezet bij een echt noodgeval.”