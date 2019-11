Basisschool Impuls helemaal in het rood voor Rode Neuzen Dag Annelin Marien

29 november 2019

16u08 1 Zandhoven Vandaag is het Rode Neuzen Dag, en ook basisschool Impuls uit Pulle draagt zijn steentje bij. Ze hielden vandaag een volledig rode editie van hun ankerdag, om mentale weerbaarheid bij kinderen in de kijker te zetten.

Zo’n 160 leerlingen van basisschool Impuls trokken vandaag hun mooiste rode outfit aan, in het kader van Rode Neuzen Dag. De school organiseert vandaag een ‘ankerdag’, en omdat die samenvalt met Rode Neuzen Dag, wordt die in het rood gevierd.

Zorgleerkracht Véronique Groenendyk: “Vorig jaar zijn we gestart met onze ankerdagen in het kader van Rode Neuzen Dag, om het welbevinden van onze leerlingen naar boven te krijgen. Op zo’n dag doen we iets rond vriendschap en ‘zich goed voelen’, in groepen waarin kinderen van elke leeftijd bij elkaar zitten. Zo krijgen ze vertrouwen in elkaar, en leren ze dat ze bij elkaar terecht kunnen.”

De school organiseert vier keer per jaar zo'n ankerdag, om verbondenheid over de hele lagere school te creëren. In kleine groepjes wordt er iets gedaan met de talenten van de leerlingen, zoals koken, vriendschapsbandjes maken, dansen,... “We merken dat sommige leerlingen het niet altijd even gemakkelijk hebben”, vertelt de directrice. “Op ankerdagen proberen we aan de weerbaarheid van onze leerlingen te werken, en de kinderen kijken daar elke keer echt naar uit. Als we vertellen dat er weer een ankerdag aankomt, vliegen ze bijna van hun stoel!”