Bal van de Burgemeester op 15 februari in Zandhoven AMK

22 januari 2020

13u21 0 Zandhoven Op 15 februari vindt in Zandhoven het jaarlijkse Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat dit jaar naar Chiro Viersel, Chiro Massenhoven, KWB Pulle, VBC Zandhoven en LRV Pulderbos.

Op zaterdag 15 februari kunnen Zandhovenaars de benen weer insmeren voor het jaarlijkse Bal van de Burgemeester. Vanaf 19:30 uur is iedereen welkom in zaal De Populier. Tickets kosten 5 euro, de opbrengst gaat naar de Chiro Viersel, Chiro Massenhoven, KWB Pulle, VBC Zandhoven en LRV Pulderbos. Je kan kaarten kopen via deze verenigingen. Er zullen optredens zijn van Eddy Smets en DJ Dee, én er is ook een cavabar aanwezig. Een tafel reserveren kan via 03/410 16 65 of sport@zandhoven.be.