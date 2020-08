Acht kilometer file op E313 na ongeval in Massenhoven SVM

28 augustus 2020

12u39

Bron: Belga 2 Zandhoven Op de E313 richting Antwerpen staat ongeveer acht kilometer file door een ongeval ter hoogte van Massenhoven. De rijbaan is er volledig versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum bedraagt de wachttijd er meer dan een uur. Het incident zou wel bijna afgehandeld zijn, waarna de snelweg er weer kan open gaan.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur. "Een auto begon te slippen en belandde tegen de vangrail, waardoor de rechterrijstrook versperd was. Naar aanleiding van de file die daardoor ontstond, moest de bestuurder van een vrachtwagen afremmen en heeft hij daarbij een manoeuvre gemaakt. Daardoor kwam hij dwars over de rijbaan te staan", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

De E313 richting Antwerpen was ter hoogte van Massenhoven volledig versperd. Al het verkeer moest de snelweg verlaten via de afrit Herentals-West en een omleiding volgen tot de oprit in Massenhoven. Daar konden de bestuurders weer de snelweg oprijden. Intussen is er ook weer verkeer mogelijk via de pechstrook.

Door het ongeval stond er ongeveer acht kilometer aan stilstaand verkeer. Als de snelweg weer opengaat, kan het nog een tijdje duren voor de file er is opgelost.

