8e editie van Jumping De Kraal International, met schoonzoon van Bruce Springsteen Annelin Marien

23 augustus 2019

15u37 0 Zandhoven Nog tot zondag zijn de terreinen van manege De Kraal in Zandhoven het decor van een internationale jumping. De familie Theeuwes organiseert voor de achtste keer het springconcours, en een van de mogelijke winnaars van de Grand Prix op zondag is Lorenzo De Luca, schoonzoon van Bruce Springsteen.

Niet minder dan 204 ruiters uit 27 landen (waaronder Koeweit, Saudi-Arabië, Libanon, Turkije, Syrië, Ecuador en Australië) met 527 paarden springen gedurende vijf dagen tijdens De Kraal International. Woensdag begon het evenement, georganiseerd door de familie Theewes. Victor Theewes organiseert de jumping, zijn vrouw Anke neemt de decoratie voor haar rekening, zus Pieternel en haar kinderen nemen de VIP onder hun hoede. Het team van manege De Kraal is verantwoordelijk voor het terrein en de logistiek.

In 2018 was de jumping alvast een succes: het event kon op 3000 VIP gasten en 8000 bezoekers in 5 dagen rekenen. Inkom en parking zijn gratis. Victor Theeuwes: “Dat zal altijd zo zijn. Ik wil dat ruiters, grooms, eigenaars, officials, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers zich welkom voelen!”

Victor Theeuwes organiseert samen met broer Harrie ook de Foal Aucion 111 op zaterdagavond. Daar worden veulens geveild, en een shetlander voor het goede doel. Dat goede doel is dit jaar Horeens.nl, een stichting die zorgt voor de basisbehoeften van dove kinderen in Kenia.

Het totale prijzengeld van de jumpings bedraagt niet minder dan 224.000 euro, inclusief twee auto’s, een BMW 261 D Active Tourer voor the winnaar van de driesterren Grand Prix en een Mini Cooper voor de winnaar van de tweesterren Grand Prix. Kanshebber op de winst van de BMW is Lorenzo De Luca, een 32-jarige Italiaan, en tevens de schoonzoon van Bruce Springsteen (zijn vriendin is dochter Jessica Springsteen).