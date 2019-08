84e veeprijskamp in Pulderbos Annelin Marien

19 augustus 2019

Gisteren is de kermisvierdaagse weer begonnen in Pulderbos, met vandaag alweer de 84e editie van de veeprijskamp. Boeren vanuit alle hoeken van de Kempen komen er pronken met hun mooiste koeien. In verschillende categorieën zijn er prijzen te winnen: het mooiste kalf, het kleinste kalf, de grootse koe, en zelfs de mooiste uier! Alle aspecten van de koe komen aan bod, maar er zijn ook schapen, paarden en pony’s te bezichtigen op de veeprijskamp. “De juryleden voor de veeprijskamp komen van overal, en de winnaars krijgen een verplaatsingsvergoeding van rond de 20 euro, en een naturaprijs, zoals bijvoorbeeld een gebeeldhouwde koe.” zegt organisator Willy De Bie.

Maar natuurlijk gaat het op de veeprijskamp niet enkel om de koeien. “De veeprijskamp gaat meer over het samenzijn en samen een pintje drinken dan over de koeien!”, lacht Willy. “Ook mensen die geen koe hebben kunnen zich amuseren, en dat heeft ook bijgedragen tot het succes. Kinderen tot grootouders hebben hier een leuke tijd!”