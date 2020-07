830 balen stro uitgebrand in Zandhoven: oorzaak wordt onderzocht Sander Bral

04 juli 2020

10u27 0 Zandhoven Maar liefst 830 balen stro zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan aan de Kerkstraat in Zandhoven. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de nabijgelegen werkplaats. Niemand raakte gewond.



Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Volgens een getuige zou er kwaad opzet in het spel zijn maar officiële bronnen spreken dat eerder tegen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Toen de brandweer arriveerde stonden de 830 balen stro al in de fik. De brandweer had heel wat werk om de brandstapel geblust te krijgen en moest van andere posten van de Brandweer Zone Rand extra watertankwagens laten aanrukken. De brandweer kon wel voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de nabijgelegen werkplaats en enkele bomen.

Niemand raakte gewond.