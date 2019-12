Exclusief voor abonnees 5x uit in de Kempen dit weekend: kerstmarkt, après-ski en Lopen for life Onze tips voor 20 tot 22 december Annelin Marien

20 december 2019

09u00 0

Berlaar - Kerstshopping

Op vrijdag 20 december kan je in Berlaar van 18 tot 24 uur de kerstsfeer komen opsnuiven, en wie weet ook wat nieuwe hebbedingen scoren op de kerstshopping. Al voor het vierde jaar op rij wordt op en rond het dorpsplein in Berlaar een kerstshopping met kerstmarkt georganiseerd, en blijven verschillende winkels langer open. Struin rond tussen de kraampjes van lokale handelaars en Berlaarse verenigingen, en ga shoppen in absolute kerstsfeer. In de kiosk zijn er verschillende optredens van onder andere de muziekschool, Berlaarse verenigingen en artiesten, om er een sfeervol kerstevenement van te maken!

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis