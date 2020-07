58 leden van Chiro Zandhoven weer thuis, nadat op kamp coronabesmetting was vastgesteld: “Ze hadden er zo naar uitgekeken”

Zandhoven

Voor 58 leden van Chiro Zandhoven zit het kamp in Monceau-en-Ardenne er vroeger op dan gepland. Omdat bij een van de kampleden een coronabesmetting was vastgesteld , moest de hele bubbel – 44 kinderen tussen de 6 en 10 jaar en hun 14 leiders – naar huis terugkeren om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Woensdagnamiddag arriveerden zij per bus aan de sporthal in Zandhoven, waar ze werden opgevangen door hun ouders. “Ontzettend jammer. Ze hadden zo naar dit kamp uitgekeken.”