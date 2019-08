49e Jumping Zandhoven met oldtimers en ridders AMK

13 augustus 2019

Het laatste weekend van augustus wordt de oudste jumping van het land weer georganiseerd in Zandhoven. De 49e editie van Jumping Zandhoven belooft een biker trial, kinderanimatie, een verenigingenbeurs, en zelfs een ridder spektakelshow en een oldtimer rally. Die rally, de Zandhoven Classic Car Tour, wordt voor de derde keer georganiseerd, met een rondrit van 100 kilometer voor oldtimers. Deelname aan de oldtimer rally kost 280 euro per wagen. Wil je gewoon naar de Jumping komen kijken? Dat is gratis!