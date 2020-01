33 fietsers betrapt zonder fietsverlichting AMK

10 januari 2020

13u24 0 Zandhoven De dienst Verkeer van de politiezone ZARA hield donderdag een fietsverlichting-controleactie in Zandhoven en Ranst voor het fietsverkeer richting Lier. Van 33 fietsers voldeed de fietsverlichting niet.

33 fietsers kregen gisteren een pv van waarschuwing en een deadline om zich in regel te stellen, omdat hun fietsverlichting niet voldeed. 90% van de gecontroleerde fietsers waren wél in orde met hun verlichting. Tegelijk betrapte en verbaliseerde de politie één persoon die door het rode licht reed en zeven bestuurders die hun gsm gebruikten tijdens het rijden. De politiezone ZARA houdt regelmatig zulke controleacties: reden genoeg dus om in orde te zijn met je fietsverlichting, zeker in deze donkere maanden.