100 bezwaarschriften ingediend tegen dorpspark Massenhoven, burgemeester reageert: “Zo veel tegenstand, ik dacht dat het een typfout was” Annelin Marien

26 februari 2020

18u14 0 Zandhoven Het dorpspark dat in de loop van 2021 klaar zou moeten zijn, kan niet op de steun van alle Massenhovenaars rekenen. Er werden 100 bezwaarschriften ingediend. “Maar de argumenten in dat bezwaarschrift kloppen niet”, aldus de burgemeester.

Landschapsbureau Omgeving maakte in 2016 al een masterplan over Massenhoven. De kleine weggetjes die in de wijk Vogelzang achter de tuinen lopen zouden omgetoverd worden tot een centraal wandelpad, een verbinding van aan het kanaal rond de kerk tot aan het kasteel van Montens. Daarvan zouden voetgangers en fietsers gebruik kunnen maken om van de ene kant van het dorp naar de andere te gaan zonder gebruik te moeten maken van de Kerkstraat. De weg wordt aangeplant met heesters en bomen, en van het oude sportveld in asfalt wordt een groen plein gemaakt met zitbanken. Het budget voor die opwaardering van Massenhoven: 400.000 euro.

Typfout

Het openbaar onderzoek naar het nieuwe dorpspark is nu afgerond, en tot de verbazing van burgemeester Luc Van Hove (CD&V) werden er 100 bezwaarschriften ingediend. “Ik schrik hiervan, want we hebben het plan meermaals aan de hele bevolking en verenigingen voorgelegd”, aldus Van Hove. “De reacties waren altijd positief, dus toen ik zag dat er 100 bezwaarschriften waren ingediend, dacht ik dat het een typfout was. Natuurlijk nemen we elk bezwaarschrift serieus, maar ik denk dat er enkele bewoners zijn rondgegaan met een en hetzelfde formulier om te laten ondertekenen door de hele buurt. Daarbij zit het bezwaarschrift vol fouten: er zouden zogezegd meer dan 100 bomen sneuvelen, maar het is juist de bedoeling om extra bomen aan te planten. Dat is jammer, want zulke argumenten zetten mensen op het verkeerde been. Er zijn zeker ook nuttige suggesties, waar we rekening mee zullen houden, maar 100 bezwaarschriften is volgens mij wel wat overdreven.”

Er wordt nu gekeken of het plan wordt aangepast, dat wordt in het schepencollege beslist. De gemeente wil graag in het najaar van 2020 beginnen aan de bouw van het dorpspark, in het voorjaar van 2021 zou alles klaar moeten zijn.