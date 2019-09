‘Stenenverkoop’ van Chiro Massenhoven is succes Annelin Marien

23 september 2019

13u10 0 Zandhoven De voorbije weken hebben de inwoners van Massenhoven misschien wel een paar chiroleiders aan de deur gehad. Chiro Massenhoven verkocht namelijk symbolische stenen, zodat de bewoners van het dorp ook een ‘steentje kunnen bijdragen’ aan de bouw van de nieuwe chirolokalen. Hoeveel stenen er exact verkocht zijn, kan de chiro nog niet zeggen, maar de actie was in ieder geval een succes.

Heb jij ook mee gesponsord voor de nieuwe lokalen van Chiro Massenhoven? Omdat de chiro hoopt dit jaar te gaan bouwen (de oude lokalen zijn dringend aan vervanging toe), gingen er de laatste weken leiders van deur tot deur om ‘stenen’ te verkopen. Inwoners konden een symbolische steen kopen voor vijf euro, en zo bijdragen aan de bouw van de nieuwe lokalen. De ‘steen’ is een papiertje waar je iets op kon tekenen of schrijven, en alle ‘stenen’ worden op de muur gehangen tijdens de opening van het nieuwe lokaal.

“Hoeveel stenen er verkocht zijn, durf ik nog niet te zeggen.”, zegt Dilan Van Linden van Chiro Massenhoven. “Maar persoonlijk vind ik wel dat de actie een succes was, wat ik eerst niet verwacht had. We zijn daarom alle kopers van Massenhoven super dankbaar voor hun steun en bijdrage!

Het dossier voor het nieuwe gebouw werd alvast volledig en ontvankelijk verklaard, maar dat is nog maar de eerste stap in de procedure. Het schepencollege heeft nu nog tot 28 oktober de tijd om de vergunning voor het project al dan niet goed te keuren. Chiro Massenhoven hoopt, gelet op de procedure, het weer, de financiering en mogelijke bezwaren, te kunnen starten met de bouw ten vroegste in januari. “Hopelijk zijn de nieuwe lokalen af bij de start van het volgend chirojaar, maar alles hangt af van vrijwilligers en hoeveel man we bereid vinden om mee te komen bouwen.”, klinkt het. Het gebouw wordt een polyvalente ruimte die door verschillende verenigingen gebruikt kan worden.