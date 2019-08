‘Groentenkar’ van Peeters-Govers voor één van de laatste keren in Zandhoven AMK

29 augustus 2019

14u20 0 Zandhoven Vanmiddag kwam de ‘groentenkar’ nog eens langs in Massenhoven, maar dat zal voor een van de laatste keren zijn geweest. De rijdende kruidenierswinkels van Peeters-Govers zijn al jaren bekend in de Kempen, maar voor het einde van het jaar zullen de wagens stoppen met uitrijden.

De rijdende kruideniers van Peeters-Govers zijn alombekend in het Kempense straatbeeld, maar tegen het einde van het jaar verdwijnen ook de laatste wagens. Op dit moment rijden er nog vier wagens van Peeters-Govers rond in de Kempen, maar ooit waren dat er maar liefst 86. “De wagens zijn versleten en de renovatie ervan vergt een te grote investering.”, zegt Jan Peeters, CEO van Peeters-Govers. “De renovatie zou per wagen 200.000 tot 250.000 euro kosten. In principe zijn de wagens wel rendabel voor ons, maar om zo’n grote investeringen te maken, moet je toch twee keer goed nadenken.”

De chauffeurs hoeven echter niet meteen voor hun job te vrezen, want Peeters-Govers heeft binnenkort honderd nieuwe plaatsen vrij: het bedrijf opent nog dit jaar zijn achtste en negende vestiging in franchise van Albert Heijn en bovendien wist het een licentie te bemachtigen voor de uitbating van fastfoodketen Kentucky Fried Chicken in Vlaanderen en Brussel. “De verkopers in onze wagens zijn op en top vakspecialisten. Zij kennen de producten perfect en kunnen als geen ander klanten bedienen en soigneren. We willen hen daarom zo goed mogelijk inzetten.”

Wanneer de wagens er precies mee ophouden, is nog niet beslist, maar dat zal zeker nog voor het einde van dit jaar zijn.