‘Elvis van Viersel’ wordt zaterdag begraven na fataal inhaalmanoeuvre AMK

28 augustus 2019

09u58 0 Zandhoven Willy Verbist (63), de motorrijder die zaterdag om het leven kwam tijdens een zwaar verkeersongeval, wordt komende zaterdag begraven in Grobbendonk. Willy was beter bekend als de ‘Elvis van Viersel’, en had nog veel vrienden.

In de Zandstraat in Zoersel gebeurde zaterdag een tragisch ongeval. Willy, een fervente motorrijder die bij velen bekend stond om zijn felrode motor, wilde een file achter een tractor inhalen, maar dat liep mis. Hij kwam zwaar ten val, en overleed ter plekke.

Willy Verbist groeide op in Viersel, maar woonde de laatste jaren met zijn partner in Grobbendonk. Hij was in die dorpen bekend als de ‘Elvis van Viersel’, door zijn typische zwarte kuif. Daarbij was Elvis Presley zijn idool, en speelde hij op zijn gitaar Hawaïaanse muziek.

Willy was bij velen ook bekend als ‘Bisje’. “Bisje was onze maat”, zegt een vriendin. “Mijn man is één jaar jonger dan Bisje, en we reden vaak met een hele bende van Viersel met de fiets naar de cinema in Nijlen, om Amerikaanse films te kijken. Alleen al voor de schaterlach van Bisje reed je mee!” Willy Verbist wordt zaterdag begraven in Grobbendonk.