Zaakvoerders Tim en Lieven nog steeds in onzekerheid over voortbestaan restaurant ‘t Heerehuys: “Vrijdag worden er knopen doorgehakt”

Herentals STORMLoop dompelt bezoekers onder in de kunste­naars­we­reld: “Honderden kunstwer­ken terwijl je slingerend verdoken plekjes in Herentals ontdekt”

STORMLoop slingert zich vanaf zaterdag als een slang die in beweging is door Herentals. Een divers aanbod kunstwerken kreeg van organisatoren Tom Liekens en Geert Verbist een plekje in ieder uithoekje van de stad. Van een groots kunstwerk met kruiwagens en water op de Grote Markt, een 60 meter lang schilderij in een ondergrondse garage, tot twee voorstellingen met dans, muziek en licht op de vijver van Sport Vlaanderen. “Ik kan alleen maar fier zijn met het enorme aanbod dat STORMLoop te bieden heeft voor z’n bezoekers”, klinkt het bij Verbist.

17:10